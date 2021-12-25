Один миллион сомов и автомобиль передали Чуйской школе-интернату

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров сегодня, 25 декабря, посетил Чуйскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенную в селе Жаны-Жол Чуйского района Чуйской области. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В учреждении проживают 175 детей от 5 до 18 лет, педагогический коллектив состоит из 27 воспитателей и учителей.

Глава государства осмотрел столовую, школу, где ознакомился с состоянием спортивного зала и учебных кабинетов.

В ходе посещения воспитанники учреждения также показали главе государства свое творчество и рукоделие. Президент Садыр Жапаров похвалил детей за творческую работу и приобрел одну из поделок.

В актовом зале президент поздравил воспитанников учреждения с наступающим Новым годом, вручил детям подарки.

Садыр Жапаров далее встретится с педагогическим составом, выслушал волнующие их вопросы и дал соответствующие поручения государственным органам.

Глава государства, поинтересовавшись у сотрудников учреждения условиями труда, их заработными платами, подчеркнул, что в следующем году планируется повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе это коснется и их.

В ходе беседы президент напомнил о прошедшем турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола, по итогам которого единогласно все участники решили призовой фонд в размере 1 миллиона сомов передать этому учреждению на необходимые нужды.

Глава государства вручил директору школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Назгуль Мусаевой, сертификат на один миллион сомов и вручил ключи от микробуса, который приобрели неравнодушные граждане для этого учреждения.

В свою очередь директор учреждения, поблагодарив Садыра Жапарова, сообщила о планах по строительству мини футбольного поля и о том, что полученные средства, пойдут на эти цели.

"Если у нас будет свое футбольное поле, то Даст Бог мы из наших детей сделаем чемпионов", - сказала она.

Далее Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под фундамент многоквартирного "Дома счастья", который попечитель намерен построить для воспитанников учреждения.