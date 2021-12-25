Политолог: Кыргызстан начинает строить сильные государственные институты

Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" политолог Денис Бердаков в интервью нашей редакции поделился своим мнением относительно итогов 2021 года.

"Кыргызстан начинает строить сильные государственные институты – эта ключевая мысль, которую можно вынести из отчета президента Садыра Жапарова по итогам 2021 года на совместном заседании с правительством, где он произнес интересную, изобилующую цифрами и данными речь. Думаю, этот отчёт изменил мнение многих как внешних, так и внутренних наблюдателей по тому, что прошло за год" - говорит эксперт.

По словам Дениса Бердакова, 2021-й был политически очень бурным, экономически очень непростым годом, и те цифры и подходы, которые озвучил президент Кыргызстана, заслуживают пристального внимания.

"Так, свою речь Садыр Жапаров начал с того, что действительно волнует людей. Он отчитался по социальным запросам, которые были получены им еще во время его поездок перед президентскими выборами 10 января 2021 года. Первое, тогда люди больше всего говорили о том, что необходимо восстанавливать экономику и увеличить госбюджет, потому что у нас 770 тысяч пенсионеров, сотня тысяч получателей социальных пособий, еще около 200 тысяч бюджетников и тех, кто получает зарплату из госбюджета. Соответственно, зарплата этих людей зависит от наполняемости бюджета.

Второе, подавляющие количество граждан Кыргызстана находится в бедности, около бедности или в нищете. Поэтому поднять хотя бы уровень жизни до прожиточного минимума, чтобы они все ели полноценную еду, – эта было второй просьбой из регионов и задачей для новой власти. Третье – борьба с пандемией, укрепление здравоохранения страны. Четвертое – институционная форма, то есть смена режима на президентскую республику, что и произошло у нас после референдума, на котором большинство избирателей поддержали то, что в стране будет единый центр принятия решений", - говорит политолог.

Что касается цифр, приведенных в выступлении президента Кыргызстана Садыра Жапарова, эксперт отметил, что они впечатляют – в тяжелый, пандемийный, год падения мировой экономики и серьезного регионального спада государство смогло усилить себя, увеличить бюджет за счет лучшего сбора налогов и их управления, и помогало бизнесу.

"Тарифы для страховых взносов с 2022 по 2024 год были сокращены с 17,5 % для работодателей до 4%, в зависимости от количества работников, а предприниматели с годовым оборотом до 8 млн сомов освобождены от уплаты налогов, кроме подоходного и соцвыплат на работников. Продлен запрет на проверку субъектов предпринимательства правоохранительными органами. Также в этом году для населения было выдано кредитов на сумму более 20 млрд сомов, из которых 72% ушли в регионы, и за этими кредитами сильно усилен контроль.

Несмотря на то что многие в прогнозах на 2021 год говорили: "Ужас-ужас, будет сильное падение", мы в позитиве. Приток иностранных инвестиций в мире сократился на 35%, а у нас за 9 месяцев 2021 года рост на 26,5%, то есть на 503 млн долларов. Это позитив. Активное получили развитие те идеи, которые были заложены в предыдущие годы. Речь идет о кыргызско-венгерском фонде на 16 млн долларов, о запуске кыргызско-узбекского фонда, пока с 7 млн долларов, прорабатываются вопросы создания кыргызско-туркменского фонда на 100 млн долларов, кыргызско-азербайджанского, кыргызско-турецкого фондов развития и создания инвестиционного фонда ПРООН на 443 млн долларов. Как мы видим на примере кыргызско-российского фонда развития, все такие институты – это прекрасная возможность для увеличения экспортно-импортных операций и роста рабочих мест. То есть работа идет действительно хорошими темпами", - отметил Денис Бердаков.

Далее, как отметил он, доходы республиканского бюджета за 11 месяцев составили 162 млрд сомов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 41%, или на 47 млрд долларов, и это при том что и бизнес ощущал серьезные падения оборота и прибыли, и в целом в регионе сложная экономическая ситуация: засуха, нехватка электроэнергии для бизнеса. Тем не менее государство увеличило свою эффективность минимум в 1,5-2 раза. Очевидно, что чиновники стали работать лучше, борьба с коррупцией действительно идет – по уголовным делам поступило 8 млрд, госпредприятия дополнительно принесли прибыли почти в 4 млрд, хотя многие годы были в минусах.

"Отдельное направление государства и президента, что он подчеркивает и действительно показывает на делах, - сильно увеличившаяся социальная поддержка населения. У нас 711 тысяч пенсионеров, а пенсии очень маленькие, около 6-7 тысяч в среднем. С учетом роста цен на продукты и ЖКХ очень сложно жить на такую пенсию. Поэтому повышается адресная поддержка малоимущих на 50%. Если раньше они получали 4 тысячи, то теперь получают 8 тысяч сомов, то есть она увеличена на 100%. Первая группа граждан с ОВЗ, получавшая 4 тыс. сомов, теперь получает 8 тыс. сомов.

Вторая группа получала 3,3 тыс., теперь 6,6 тыс. сомов. То есть идет рост в два раза. Никогда в истории Кыргызстана такого не было. Раньше круглые дети-сироты получали 2 тыс. сомов, а теперь они получают уже 6 тыс. сомов. Это тоже значимый рост. Нам нужно помнить, что у нас 198 тысяч человек получают социальные пособия. Для многих это если не единственный источник заработка, то ключевой - на питание. Заработная плата работников системы здравоохранения и культуры повышена на 50%. Это единственная возможность государства поддерживать тех, кто работает на государство и всех нас. Сейчас речь идет о повышении зарплат школьным учителям и другим категориям бюджетников. Там требуются значительные средства и направления увеличения бюджета, явно также будет индексирована зарплата.

Впервые за 30 лет истории Кыргызстана закупаются вертолеты, беспилотники, бронемашины. На свои средства, не на грантовые. Вообще особенность этого года в том, что мы не так много получили грантов и кредитов, страна находила внутренние ресурсы, сама собирала налоги. Повышена зарплата офицерам - от 5 тысяч до 40 тысяч. При этом мощно собираются налоги, внедряется цифровизация, обеспечивается прозрачность на таможне. Для тех, кто живет в селе и где сложно заработать, убрали налог на пастбищные земли, сенокосы. Для них выдаются кредиты в 6% на сельхознужды. Учитывая, что у нас инфляция 12-15%, реальная ставка не ниже даже себестоимости", - отметил руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" Денис Бердаков.

По его словам, выступление президента Жапарова можно кратко обозначить так: многое достигнуто, Кыргызстан постепенно учится жить на свои средства, усиливая государственные институты, улучшая налоговые сборы и повернувшись лицом ко всем социально уязвимым слоям населения, ко всем тем, кто зависит от бюджета. В страну, к чиновникам, к людям возвращается понимание того, что сильное государство – это дороги, это нормальные зарплаты врачей, это больницы, это вся необходимая нам для жизни инфраструктура.

"Мы 30 лет жили, может быть, не хуже соседей по региону, где-то даже лучше, но у нас были слабые, сильно недофинансированные государственные институты. Наши госслужащие, чиновники, врачи, учителя, пенсионеры получали маленькие зарплаты и пенсии, ветшала инфраструктура, и мы в нее не вкладывали. И теперь государство усиливается и возвращает себе свои функции. Сильное государство – это в перспективе сильная страна, которая может заботиться о своих гражданах", - заключил политолог.