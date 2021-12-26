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Ученые совершили открытие в анатомии человека

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- Дарья Таирова
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Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц. Сообщают РИА Новости со ссылкой на научный журнал Annals of Anatomy.

"Эта часть жевательной мышцы четко отличается от других слоев по своему расположению и функциям", - объяснила Мезей в комментарии научному порталу ScienceDaily.

По мнению специалистов, новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.

Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.

Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea - "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.

"Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", - подчеркнул профессор Тюрп.


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URL: https://www.vb.kg/411494
Теги:
наука
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