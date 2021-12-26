Глава МДС: К бизнесу в КР пришло понимание о социальной ответственности

"Все больше компаний Кыргызстана приходит к пониманию, что необходимо внедрять корпоративную социальную ответственность в бизнес-политику, что социально ответственным быть выгодно и для них самих, и для страны" , - сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков на встрече, посвященной обсуждению этой актуальной в бизнес-сообществе теме.

О ее актуальности говорит уже тот факт, что в дискуссиях приняли участие представители компаний из различных секторов экономики – банковского, страхового, строительного, юридического, консалтингового, пищевой промышленности, сферы телекоммуникаций и других, а также международных организаций.

Новая повестка для бизнеса в регионе

Директор проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды Нурадил Раимбеков сообщил о новых стандартах для ведения бизнеса в странах Центральной Азии. В их основе - экология, социальная политика и корпоративное управление (ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance). Иными словами, компании, которые придерживаются таких стандартов, соглашаются вести себя этично в этих трех областях.

"Стандарт ESG сейчас широко внедряется в мире - в бизнесе и в других сферах деятельности. Если наши компании хотят быть конкурентоспособными, рано или поздно этот формат тоже нужно будет применять и у нас в Кыргызстане, - отметил для vb.kg Аскар Сыдыков. - Некоторые компании у нас уже применяют принципы ESG, так что это не будущее, это уже настоящее".

Поддержка молодежных бизнес-инициатив

Специалист по связям с общественностью и коммуникациям ЗАО "Кока-Кола Бишкек Боттлерс" Исламбек Токтасынов рассказал проектах корпоративной социальной ответственности компании в Кыргызстане.

Например, проект "3.2.1. - Старт!" с призовым фондом в 1,5 млн сомов, выполняемый компанией совместно с Институтом развития молодежи, направлен на поддержку молодежных бизнес-инициатив. Из поданных 92 заявок уже определены 17 финалистов.

Внимание бизнеса привлек еще один проект компании по повышению эффективности системы сбора и переработки отходов в стране (WasteNet). Проект предусматривает создание сети по управлению отходами и внедрение программы маркировки WasteNet для участников проекта.

В частности, следует обеспечить систему сортировки в организации, определить специально отведенные места и емкости для раздельного сбора отходов, вести учет собранных и сданных на переработку отходов, заключить договоры с организациями по вывозу отходов, а также проводить обучающие программы по управлению отходами для сотрудников.

Зеленое восстановление

Координатор проекта "Климатическая перспектива" ПРООН Бактыгуль Ысабекова ознакомила участников встречи с определяемым на национальном уровне вкладом в рамках Парижского соглашения. По ее словам, 2020 год стал вызовом для всего мира не только с точки зрения климатического кризиса, но и экономического, и социального кризиса, вызванного пандемией.

Страны Центральной Азии являются наиболее уязвимыми к изменению климата. Его последствия представляют серьезную угрозу для продовольственной безопасности и устойчивости региона. Проблемы водных ресурсов, сохранение биоразнообразия и вопросы безопасности в Центральной Азии являются одними из наиболее значимых вызовов современности.

"Борьба с глобальным потеплением требует такого же политического лидерства, как борьба с пандемией", - сказала vb.kg Бактыгуль Ысабекова, объяснив, как можно использовать уроки COVID-19 для зеленого восстановления.

"Зеленое восстановление включает меры, направленные на охрану окружающей среды, защиту экосистем и решение вопросов, связанных с климатом, но также включает создание жизнестойкого, устойчивого и инклюзивного общества", - пояснила она.

Устойчивое финансирование

Руководитель департамента раскрытия информации КФБ Ирина Иванова рассказала, как обеспечить устойчивое финансирование и ESG-отчетность.

Зеленые облигации - популярный инструмент финансирования таких экологически значимых проектов, как возобновляемые источники энергии, экологически чистый транспорт, переработка отходов, сохранение земного и водного биоразнообразия, энергоэффективность, безотходное производство, системы адаптации к изменению климата.

В 2020 году зеленые облигации и займы были размещены 53 странах. В частности, в США - на 51,1 миллиардов долларов , в Германии - на 40,2 миллиардов долларов, в Китае - на 17,2 миллиардов долларов.

Этот инструмент применяют и в странах ЕАЭС. В 2020 году в России объем рынка зеленых облигаций составил 126 миллиардов рублей, в Казахстане Фонд развития предпринимательства "Даму" разместил 200 млн. тенге в зеленые облигации (ВИЭ) и 1 млрд. тенге - в социальные облигации (COVID-19).

Планов много, предлагайте свои идеи

Неформальные встречи для членов МДС в формате IBC Meetup приобретают все большее признание.

"Мы получаем много положительных отзывов, просят проводить такие мероприятия почаще. Потому что это действительно отличная возможность для членов МДС наладить отношения между собой, обсудить новости, обменяться опытом и запланировать новые направления сотрудничества", - считает глава МДС Аскар Сыдыков.

В конечном итоге, по его мнению, это содействует росту показателей в бизнесе, а значит, и росту экономики страны в целом. "Потому что чем активнее сотрудничество между компаниями, тем больше потенциал для их роста, а также и для создания новых компаний, новых предприятий и направлений бизнеса, - добавил он. - МДС планирует продолжить проведение таких неформальных встреч и приглашает всех заинтересованных в мероприятиях предлагать свои идеи для следующих тематик".