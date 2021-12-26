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Назван лучший смартфон 2021 года

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- Наталья Крайнова
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Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал лучшие смартфоны 2021 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канал Браунли.

Популярный блогер, имеющий более 15 миллионов подписчиков на своем канале, назвал главным смартфоном уходящего года Samsung Galaxy S21 Ultra. Автор заявил, что девайс от корейского бренда является самым сбалансированным флагманом на рынке, отметив его не очень высокую стоимость. Кроме основной премии блогер определил лучшие аппараты в других номинациях.

Лучшим девайсом с большим экраном Браунли выбрал Samsung Galaxy Z Fold 3, заметив, что гаджет имеет раскладывающийся до 7,4 дюймов экран, который упрощает использование девайса.

Лучшим компактным устройством по версии специалиста оказался iPhone 13 mini, который вышел с 5,4-дюймовым дисплеем. Главным камерофоном оказался iPhone 13 Pro, который, по словам автора, получил выдающиеся функции для сьемки фото и видео. Телефоном с лучшим аккумулятором Браунли назвал iPhone 13 Pro Max, который может проработать на одной батарее больше суток.


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URL: https://www.vb.kg/411502
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