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Кыргызстанцы в Москве организовали донорскую акцию

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- Евгений Денисенко
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"День донора" провели в Москве представители кыргызской диаспоры. Участие в добровольной сдаче крови приняли более 50 уроженцев республики, включая сотрудников посольства КР в РФ.

Такая гуманитарная акция среди кыргызстанцев Москве была устроена впервые – силами некоторых диаспоральных общественных организаций, при поддержке самой дипмиссии и во взаимодействии с Национальным фондом развития здравоохранения, Центром крови Федерального медико-биологическое агентства.

Сдача крови проходила в здании посольства. Участие смогли принять все желающие, при соблюдении некоторых условий. А именно – донору должно быть не менее 18 лет, его вес - более 50 килограммов, он также не должен иметь постоянных и временных противопоказаний к донорству.

"Общеизвестно, что проблема донорства крови и ее компонентов является одной из чрезвычайно важных и ключевых составляющих здравоохранения каждого государства. Донорство воспитывает в человеке высокие нравственные принципы: гуманизм, доброту, отзывчивость, патриотизм, в которых востребовано современное общество", - подчеркнули в посольстве КР. И сообщили, что в этой связи во взаимодействии с кыргызской диаспорой прорабатывают возможности применения среди соотечественников российского опыта в области культуры донорства и волонтерского движения.


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URL: https://www.vb.kg/411505
Теги:
сдача крови, диаспора, Москва
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