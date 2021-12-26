Кыргызстанцы смогут воспользоваться ресурсом "Россия – страна возможностей"

30-летию создания СНГ был посвящен Международный форум молодых гуманитариев стран Содружества, который прошел на базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). В рамках форума состоялась презентация автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", открытой для молодежи из различных стран.

Участниками форума, который был организован при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, стали студенты из ведущих вузов гуманитарного профиля Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана.

Президент РГГУ Ефим Пивовар отметил значимость этого события для сохранения и укрепления отношений между странами Содружества, развития взаимодействия между их молодыми гуманитариями, укрепления международных студенческих связей.

"РГГУ на протяжении 15 лет занимается проблематикой постсоветского зарубежья и уделяет особое внимание созданию необходимых условий для формирования общего образовательного пространства со странами СНГ. Кроме того, мы повышаем эффективность сотрудничества между образовательными учреждениями СНГ и РГГУ, внедряя академическую мобильность среди студентов и ученых", – сказал Ефим Пивовар.

Руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор по проектной деятельности РГГУ Лариса Пастухова презентовала деятельность АНО "Россия – страна возможностей". Это, по словам Пастуховой, - открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

Перспективы такого сотрудничества обсуждались в рамках последующих круглых столов "Студенческая жизнь и международное молодежное сотрудничество государств-участников Содружества в гуманитарной сфере: строим будущее вместе!", "Молодежь стран СНГ и сотрудничество в сфере культуры" и "Научное сотрудничество молодых гуманитариев и инновационное развитие стран СНГ".

Напомним, что в ноябре текущего года в Бишкеке, на базе Кыргызско-Российского Славянского университета с участием Российского государственного гуманитарного университета прошли Дни русского языка и культуры. В них приняли участие ведущие представители не только этих, но и других вузов обеих стран, их образовательных, научных сообществ.