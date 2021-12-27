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Россия поделится со странами СНГ опытом в области "умных" городов

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- Евгений Денисенко
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Россия окажет содействие странам СНГ в области развития устойчивого жилищного хозяйства и "умных" городов. Соответствующий проект одобрен Исполнительным комитетом Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это - проект "Улучшение потенциала стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в развитии и реализации политики и стратегий для устойчивого жилищного хозяйства и устойчивых "умных" городов". Его финансирование будет осуществляться из добровольного российского взноса в ЕЭК ООН.

Проект с бюджетом в 210 тысяч долларов рассчитан на два года. В рамках него в Ереване будет создан Центр наилучших практик по устойчивому жилищному хозяйству и устойчивым "умным" городам для стран СНГ.

Планируется, что Центр будет ориентирован на решение задач, связанных с обеспечением доступного и энергоэффективного жилья и развитием устойчивой городской инфраструктуры, в частности, на основе принципов Женевской хартии ООН по устойчивому жилью.

В настоящее время такие центры работают в Албании, Великобритании, Норвегии и Эстонии. Они оказывают поддержку странам-членам Европейской экономической комиссии ООН в разработке и реализации национальных стратегий по развитию жилищного хозяйства, городского планирования и землепользования. На их базе проводятся обучающие семинары, аккумулируется экспертный потенциал и наилучшие практические примеры, которыми могут пользоваться все страны региона.

Центр в Армении будет проводить мероприятия на русском языке. Это позволит профильным экспертам из стран СНГ активно участвовать в международных усилиях по вопросам развития устойчивой жилищной и городской инфраструктуры.

В России проект "Умный город" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика". Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на пяти ключевых принципах. Это - ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.


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URL: https://www.vb.kg/411508
Теги:
Россия, СНГ, жилье, столица
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