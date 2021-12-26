Необычная благотворительная акция для детей "Добрая елка" прошла с успехом

Председатель Наблюдательного совета Детского фонда КР и попечительского cовета НЦДЮ "Сейтек" экс-депутат ЖК Галина Куликова сообщила vb.kg об интересной благотворительной акции.

В преддверии Нового года Детский Фонд совместно с Клубом ЮНЕСКО - Городской центр творчества школьников "Кыргызстан балдары" и при участии детского музыкального театра "Таберик" провели благотворительную акцию "Добрая елка": для детей с особым здоровьем, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках акции детский музыкальный театр "Таберик" представил сказочную новогоднюю программу в концертном зале "Таберик" рядом cо зданием Октябрьской райгосадминистрации.

Зрителями новогоднего представления были воспитанники Военно-Антоновского детского дома, ОБФ Центр помощи семье и детям "Нурмээайса" (город Орловка), дети из ОФ "Эне бала Мээрим" (село Маловодное), юные бишкекчане из детского центра "Развитие" и ОО "Дом инвалидов Первомайского района".

Чтобы подарить детям не только хорошее настроение, но и маленькие подарки, среди детей ГЦТШ "Кыргызстан балдары", а также школы-комплекса "Звездочка" была объявлена акция под названием "Мешок Аяз Аты". Воспитанники этих образовательных организаций целый месяц собирали подарки для участников представления.

К акции присоединились и взрослые: подарили сладости, игрушки, одежду, обувь, канцпринадлежности и даже новый видеомагнитофон.

Увы, дети из Чуйской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не попали на представление, потому что по дороге сломался автобус, на котором они добирались. Но 4 больших мешка со сладостями и 2 мешка с другими подарками доставили им в интернат.