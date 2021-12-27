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Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны COVID

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- Наталья Крайнова
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Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале. Сообщает РИА Новости.

Медик напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет только через три недели после получения второго компонента. Примерно через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации.

"Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит", - считает он.

Специалист отметил, что прививка защитит уже перенесших COVID-19 не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от штамма "омикрон".


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URL: https://www.vb.kg/411517
Теги:
здоровье, коронавирус
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