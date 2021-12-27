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Сотрудники мэрии сделали подарки для городских социальных учреждений

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- Айжан Мамбеталиева
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Городские службы поздравляют нуждающихся с наступающим новым годом

Накануне городской службы муниципалитет оказали помощь нуждающимся горожанам.

Управление капитального строительства сделало подарок муниципальному учреждению "Коломто". По просьбе администрации закуплены средства поддержания чистоты и гигиены, а также ткань для постельных принадлежностей.

Общественно-государственное управление капитального строительства подарило Центру детства "Элистан" сертификат на 10 тысяч сомов на приобретение книг.

Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек подарили ковер и телевизор центру социальной адаптации детей.

ПЭУ "Бишкекводоканал" вручил подарки городскому многопрофильному медико-социальному реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями. Центру вручена стиральная машина и пылесосы, а детям сладкие новогодние подарки.

К слову, сотрудники мэрии столицы решила в этом году не проводить новогодние корпоративы в пользу благотворительности.


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URL: https://www.vb.kg/411520
Теги:
благотворительность, Новый год, Бишкек, мэрия
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