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Прогноз погоды до 30 декабря. Сегодня снег, а потом без осадков

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 27 по 30 декабря.

Бишкек

27 декабря Ночь -4 … -6 °C день 0 … -2 °C, Ветер западный, 4-9 м / с, ожидается снегопад.

28 декабрь Ночь -5 … -7 °C день 0 … -2 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

29 декабрь Ночь -3 … -5 °C день 5 … 7 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

30 декабрь Ночь -2 … -4 °C день 3 … 5 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

Ош

27 декабря Ночь -2 … -4 °C день 1 … 3 °C Ветер западный, 4-9 м / с, ожидается снегопад.

28 декабрь Ночь -2 … -4 °C день 1 … 3 °C Ветер западный, 4-9 м / с, ночью снег, днем без осадков.

29 декабрь Ночь 0 … -2 °C день 7 … 9 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

30 декабрь Ночь 0 … -2 °C день 7 … 9 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

Чуйская область

27 декабря Ночью -4 … -9 °C день 0 … -5 °C, ветер западный, 4-9 м / с, на большей части территории ожидается снег

28 декабрь Ночью -4 … -9 °C день 0 … -5 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

29 декабрь Ночью -2 … -7 °C день 2 … 7 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

30 декабрь Ночью -1 … -6 °C день 0 … 5 °C Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

Иссык-Кульская область

27 декабря Ночью -3 … -8 °C днем -2 … +3 °C, Ветер западный, 4-9 м / с, на большей части территории ожидается снег.

28 декабрь Ночью -6 … -11 °C днем 0 … -5 °C, Ветер западный, 4-9 м / с, местами ожидается снегопад.

29 декабрь Ночью -6 … -11 °C днем 0 … -5 °C, Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.

30 декабрь Ночью -3 … -8 °C днем -2 … +3 °C, Ветер западный, 4-9 м / с, без осадков.


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URL: https://www.vb.kg/411522
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Бишкек, снег, прогноз погоды
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