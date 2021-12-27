Глава МВД рассказал,что сделано для безопасности дорожного движения

На заседании кабинета министров глава МВД Улан Ниязбеков проинформировал о состоянии правопорядка и проделанной работе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

На заседании кабмина, которое проходило под председательством президента Садыра Жапарова, министр внутренних дел Улан Ниязбеков проинформировал о состоянии правопорядка и проводимой работе по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

В мероприятии принимали участие все члены кабмина, полномочные представители президента в областях, мэры городов Бишкек и Ош, руководители государственных органов и структурных подразделений администрации президента.

Выступая на данном мероприятии, министр внутренних дел Улан Ниязбеков подробно остановился на наиболее актуальных вопросах деятельности и отметил: "Могу сказать, что милиция ответственно и добросовестно выполняет возложенные на нее задачи по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан, обеспечивая необходимые условия для мирной жизни".

По его словам, в период проведения выборов президента и выборов депутатов Жогорку Кенеша, во время обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области выполняли поставленные задачи и обеспечивали общественную безопасность.

Обеспечивалась безопасность во время проведения различных культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, осуществлялась работа по профилактике правонарушений. Не обошлось и без трудностей. Это связано с тем, что при внедрении современных методов работы и избавлении от старых, которые прочно укоренились в течении последних 30 лет, возникли в некоторой степени сложности. Не в полной мере создавались надлежащие условия не только для обеспечения правопорядка, но и для самих сотрудников, в том числе

условия для повышения качественного профессионального уровня, и мы работали над исправлением такого положения дел.

"Проанализировав недостатки и проблемы, чтобы успешно пройти этот период, мы усилили работу в новом направлении, и в результате достигнуты хорошие результаты. Хочу отметить достижения и общие показатели деятельности органов внутренних дел. Совершенствуются организационные механизмы по повышению международного сотрудничества в правоохранительной сфере, осуществлялась работа по расширению и укреплению сотрудничества с министерствами внутренних дел соседних и дальних стран и международными организациями. Проведено 95 мероприятий и встреч, осуществлялись выезды за границу, нам оказана материально-техническая помощь на сумму 90 миллионов сомов для обеспечения общественной безопасности", - сказал он.

Для целевого использования полученных средств и предоставления качественных услуг населению мы сократили штат центрального аппарата МВД на 370 человек, штатные единицы передали в региональные подразделения для повышения эффективности работы.

В результате раскрыли на 15,7 процентов больше преступлений по сравнению с прошлогодними показателями, и в суд направили на 26,5 процентов больше.

"В процессе борьбы с преступностью сталкиваемся с проблемами расследования преступлений. Например, если доказательств недостаточно, преступление не раскрывается или расследование дела затягивается по другим обстоятельствам, то это приводило к жалобам потерпевших. Чтобы положить точку этому явлению, нами используются современные информационные технологии, установлены 230 видеокамер в местах, где могут иметь место преступления и правонарушения (100 общественных мест, 130 скотских рынков). В результате применения цифровых технологий задержаны различные преступные группировки за совершение более 3500 преступлений. Кроме того, в целях оказания услуг населению, осуществления профилактической работы по предупреждению преступности и правонарушений, повышения доверия населения к органам внутренних дел в настоящее время в регионах функционируют 50 передвижных приемных милиции.

По республике передвижными приемными милиции осуществлено более 6 тысяч выездов, в том числе в отдаленные местности, милиционеры провели встречи с около 25 тысячами граждан, рассмотрено 7 тысяч обращений и заявлений. Проводились профилактические работы в целях предотвращения семейного насилия", - отметил Ниязбеков.

Он также сказал, что в прошлом году было зарегистрировано 1917 фактов семейного насилия, то в этом году – 1862, что на 55 фактов меньше. Благодаря работе передвижных приемных милиции и проводимым профилактическим мероприятиям прослеживается снижение случаев проявления насилия. В настоящее время планируем передать в районные отделы еще дополнительно специализированные машины передвижных приемных милиции. Также открыли и запустили пункты предоставления госуслуг по принципу "Единого окна" в 38 местах. Данный формат позволяет оптимизировать систему предоставления государственных услуг, упрощается доступ к ним граждан, сокращаются сроки оказания услуг, количества процедур.

В текущем году при поддержке международных партнеров и нашего государства получили 82 автомобилей для органов внутренних дел. Теперь перейду к докладу о состоянии безопасности дорожного движения.

За 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 5 545 дорожно-транспортных происшествий, в этом году зарегистрировано - 6 820,

что на 22,9 процентов больше. Из числа пострадавших в ДТП 30 процентов - водители, 70 процентов - пассажиры. Можно сказать, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий является то, что более 60 процентов водителей не проходили надлежащее обучение, но смогли получить водительское удостоверение.За последние 3 года общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий составил 12 миллиардов 761 миллион сомов (гражданам, включая государство).