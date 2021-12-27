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Кыргызстанец Александр Волкодав вышел в финал российского шоу "Голос"

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- Айжан Мамбеталиева
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В полуфинале проекта Александр Волкодав исполнил казачью песню "Черный ворон".

Участников финала определили по итогам онлайн-голосования и на основании мнений их наставников. Волкодав является подопечным Пелагеи. В четвертьфинале Волкодав исполнил хит Pretty Woman ("Красотка").

Вместе с Александром за главный приз шоу в финале поборются Алишер Каримов из команды Александра Градского, Ернар Садирбаев - подопечный Димы Билана, и Элина Пан - норильская красавица с корейской кровью из команды Леонида Агутина.


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URL: https://www.vb.kg/411524
Теги:
искусство, Россия, шоу-бизнес, культура, Кыргызстан
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