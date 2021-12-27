Кыргызстанец Александр Волкодав вышел в финал российского шоу "Голос"

В полуфинале проекта Александр Волкодав исполнил казачью песню "Черный ворон".

Участников финала определили по итогам онлайн-голосования и на основании мнений их наставников. Волкодав является подопечным Пелагеи. В четвертьфинале Волкодав исполнил хит Pretty Woman ("Красотка").

Вместе с Александром за главный приз шоу в финале поборются Алишер Каримов из команды Александра Градского, Ернар Садирбаев - подопечный Димы Билана, и Элина Пан - норильская красавица с корейской кровью из команды Леонида Агутина.