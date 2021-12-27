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В Москве водителей начали штрафовать за стояние в пробках

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- Анастасия Карелина
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В Москве водителям начали приходить штрафы за стояние в пробках. Искусственный интеллект ошибочно штрафует водителей за нарушение правил остановки. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство ura.ru.

"Камера выписывает неправильные штрафы. Система полагает, что водитель остановился в неположенном месте, хотя на самом деле он стоит в пробке. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок", - передает Autonews заявление Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Отмечается, что в Москве неправильные штрафы приходят десяткам водителей. В большинстве случаев ошибочные штрафы можно успешно оспорить в судебном порядке. Также можно подать иск в МАДИ на компенсацию расходов по оказанию юридической и судебной помощи.

Ранее в Госдуме Российской Федерации разработали законопроект, предполагающий административную ответственность за незаконные штрафы для водителей. Наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей. С 1 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД в упрощенном порядке, в том числе через Госуслуги, напоминает Российское агентство правовой и судебной информации.


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URL: https://www.vb.kg/411529
Теги:
Россия, штраф, Москва, автомобили
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