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Реализация угля с Кара-Кече временно приостановлена до 10 января 2022

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане временно приостановлена реализация угля с месторождения Кара-Кече в Нарынской области.

Как сообщили в государственном предприятии "Кыргыз комур", это связано с уборочными работами на карьере и проведением разведки нового пласта угля.

"За четыре месяца мы добыли 500 тысяч тонн угля. Это рекордный показатель за всю историю отечественной угольной промышленности. Но теперь, для того чтобы и дальше осуществлять запасы, необходимо провести очистительные работы, разработать новый огромный пласт угля. Для этого нужно время. Кроме того, без остановки и перебоя продолжается выдача угля для ТЭЦ Бишкека. Полная реализация топлива возобновится после 10 января 2022 года",- сообщила vb.kg помощник директора ГП "Кыргыз комур" Жийдегуль Зоотпекова.


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URL: https://www.vb.kg/411530
Теги:
Кара-Кече, уголь, Кыргызкомур
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