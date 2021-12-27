200 детей микрорайона "Амир-Тимур" в Оше получили теплую одежду

Пресс-служба мэрии города Ош сообщает, что в преддверии Нового года детям-сиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей муниципального территориального управления "Амир-Тимур" вручили теплые куртки.

По словам председателя МТУ "Амир-Тимур" Махамадамина Канатова, мероприятия по поддержке малоимущих и социально уязвимых семей проводятся по инициативе мэра города Ош Алмаза Мамбетова на постоянной основе.

"Мы привлекаем спонсоров из числа предпринимателей и представителей бизнес-среды, неравнодушных граждан, при поддержке которых детям-сиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей оказывается посильная помощь",- отметил он.