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200 детей микрорайона "Амир-Тимур" в Оше получили теплую одежду

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба мэрии города Ош сообщает, что в преддверии Нового года детям-сиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей муниципального территориального управления "Амир-Тимур" вручили теплые куртки.

По словам председателя МТУ "Амир-Тимур" Махамадамина Канатова, мероприятия по поддержке малоимущих и социально уязвимых семей проводятся по инициативе мэра города Ош Алмаза Мамбетова на постоянной основе.

"Мы привлекаем спонсоров из числа предпринимателей и представителей бизнес-среды, неравнодушных граждан, при поддержке которых детям-сиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей оказывается посильная помощь",- отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/411532
Теги:
дети, Новый год, Ош
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