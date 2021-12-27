Автодорогу Бишкек-Нарын-Торугарт посыпают песчано-солевой смесью

Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций сообщает, что на автодороге Бишкек - Нарын - Торугарт с 90-го по 137-й километр идет посыпка песчано-солевой смесью для предотвращения гололедных явлений, задействована специальная техника ДЭУ№32 Минтранскома .

На перевале Отмок автодороги Талас –Тараз – Суусамыр также падает мелкий снег, его толщина составляет 2-3 сантиметра, там начата посыпка инертных противоскользящих материалов работниками дорожно-эксплуатационного управления № 36 Минтранскома.

Министерство транспорта и коммуникаций напоминает водителям автотранспортных средств, что необходимо в зимнее время соблюдать скоростной режим в соответствии с имеющимися на автодорогах дорожными знаками с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Минтранском также призывает водителей при пересечении перевальных участков иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике во время снегопада.

В случае выезда на перевальные участки держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.

О проезжаемости на всех автодорогах, в том числе на перевальных участках, вы можете ознакомиться ежедневно на сайте Министерства транспорта и коммуникаций mtd.gov.kg в рубрике "Проезжаемость".