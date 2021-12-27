Погода
$ 84.79 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

Российскому бензину пророчат 100 рублей за литр. Чего ждать Кыргызстану?

67  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России государство контролирует топливную сферу, но при изменении ситуации велика вероятность, что литр бензина будет стоить 100 рублей и выше. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

В России затормозить рост цен не удается из-за 70 процентов налогов в стоимости бензина и монополии крупных топливных компаний.

"Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум-класса", - отмечает экономист Белхароев.

А значит, вероятность такого роста цен есть и в Кыргызстане.

Президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов сообщил, что цены в КР сейчас также сдерживаются. По его словам, бензин марки Аи-92 должен стоить 62 сома (вместо 57,4 сома).

"Мы напрямую зависим от России, которая является основным поставщиком. Рост цен на бензин отмечается, и на сегодняшний день в Кыргызстане бензин продается ниже себестоимости. В среднем бензин марки Аи-92 стоит 57 сомов, хотя его себестоимость составляет 62 сома. Обычно к декабрю-январю цены падали, но это сезонный фактор. С 15 февраля, когда в регионах начинается весенние посевные работы, цены начнут повышаться. Но сейчас мы не можем делать прогноз даже на январь, поскольку 1-2 января российские заводы выставят нам цены, тогда и увидим, сможем ли делать прогнозирование на ближайшие месяцы", - сообщил vb. Kg Канат Эшатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411538
Теги:
Россия, Кыргызстан, бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  