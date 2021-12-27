Российскому бензину пророчат 100 рублей за литр. Чего ждать Кыргызстану?

В России государство контролирует топливную сферу, но при изменении ситуации велика вероятность, что литр бензина будет стоить 100 рублей и выше. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

В России затормозить рост цен не удается из-за 70 процентов налогов в стоимости бензина и монополии крупных топливных компаний.

"Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум-класса", - отмечает экономист Белхароев.

А значит, вероятность такого роста цен есть и в Кыргызстане.

Президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов сообщил, что цены в КР сейчас также сдерживаются. По его словам, бензин марки Аи-92 должен стоить 62 сома (вместо 57,4 сома).

"Мы напрямую зависим от России, которая является основным поставщиком. Рост цен на бензин отмечается, и на сегодняшний день в Кыргызстане бензин продается ниже себестоимости. В среднем бензин марки Аи-92 стоит 57 сомов, хотя его себестоимость составляет 62 сома. Обычно к декабрю-январю цены падали, но это сезонный фактор. С 15 февраля, когда в регионах начинается весенние посевные работы, цены начнут повышаться. Но сейчас мы не можем делать прогноз даже на январь, поскольку 1-2 января российские заводы выставят нам цены, тогда и увидим, сможем ли делать прогнозирование на ближайшие месяцы", - сообщил vb. Kg Канат Эшатов.