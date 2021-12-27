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37 объектов реализованы в рамках проекта "Устойчивое развитие сел"

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- Айжан Мамбеталиева
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37 объектов здравоохранения, сельского хозяйства и образования реализованы в рамках проекта "Устойчивое развитие сел" (ПУРС).

В Бишкеке состоялась конференция, посвященная итогам проекта ПУРС, в которой участвовали главы районных государственных администраций, представители администраций айыл окмоту, депутаты айылных кенешей, директора детских садов и школ, представители районных территориальных больниц, участвовавших в проекте.

Участники конференции были проинформированы о результатах ПУРС, представители участвующих районов обменялись опытом по организации, эксплуатации и устойчивости завершенных объектов.

В приветственной речи, исполнительный директор Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) Бекжан Супаналиев отметил актуальность и важность проекта ПУРС: "Мы сосредоточили усилия на искоренении бедности. Для этого мы мобилизовали местных жителей в 88 селах Чуйской области, провели ремонт старых и строительство новых социальных объектов. В наших тренингах участвовали 3045 человек".

Всего проектом реализовано 37 объектов. Это 11 объектов здравоохранения и коммунальной инфраструктуры, такие как строительство ФАПов, зданий ГСВ, инфекционного отделения Кеминской территориальной больницы и реанимационного отделения ОТБ Жайылского района.

В сфере образования было поддержано 19 подпроектных предложений: построены 12 детских садов, 3 спортзала, проведен капитальный ремонт в 4 образовательных учреждениях.

В сфере развития сельского хозяйства было поддержано 7 подпроектных предложений: ремонт головного сооружения на речке Кара-Балта, строительство очистного сооружения для канализационной системы села Ак-Тюз, ремонт каналов Р-1, Р-2, Р-3, "Сай" и "Люцерна", строительство двух придорожных комплексов.

ПУРС был реализован (2017-2021 годы) АРИС и профинансирован кабинетом министров, Исламским банком развития и Исламским фондом солидарности в целях развития в Кеминском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области. Цель проекта - сокращение бедности посредством реализации низкобюджетных, устойчивых мероприятий, которые разработаны с учетом конкретных потребностей сообществ. Бюджет проекта составляет 11 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/411539
Теги:
АРИС, здравоохранение, образование, Кыргызстан, проект
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