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В Кыргызстане впервые создадут стабилизационный фонд

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане впервые создадут стабилизационный фонд. Его уставной капитал составит 17 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, государство в полной мере выполняет свои социальные обязательства.

"Увеличены размеры пенсий, заработной платы для сотрудников культурной сферы, органов внутренних дел и норма продовольственных пайков военнослужащих, планируется повышение заработной платы учителей", - отметил Жапаров.

Также глава кабмина подчеркнул, что посредством выхода из теневой экономики будут увеличены налоговые поступления в государственный бюджет.

"Кабинет министров не увеличивает размер налогов и не вводит дополнительные налоги. Единственное требование государства – платить налоги в бюджет, не скрывая их истинный размер. К примеру, количество налоговых отчислений, поступающих от алкогольной сферы, уменьшается с каждым годом. При этом спрос, а также количество выпускаемой алкогольной продукции, увеличивается. Следовательно, разница налоговых поступлений идет не в казну, а скрывается. Мы выступаем против такого. Все налоговые поступления должны идти в государственный бюджет", - подчеркнул Акылбек Жапаров добавив, что сокрытие налогов будет восприниматься как госизмена.


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URL: https://www.vb.kg/411543
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, деньги, экономика, финансы
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