Как научиться не выбрасывать еду после праздничных застолий? Советы от ООН

Праздники – самое время, чтобы воздать должное угощениям и оценить их по достоинству. Но в некоторых частях света рождественские и новогодние застолья превратились в "пиршества" с перееданием, а также "горами" несъеденного и отправленного в мусорные баки. По оценкам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), от 8 до 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов связаны с отходами продуктов питания.

Во всем мире на праздничных столах появляются традиционные угощения: салат "Оливье" на Новый год в России, каша из красной фасоли на день зимнего солнцестояния в Корее, "халим" на праздник Рамадан на Ближнем Востоке, пирожки с фруктово-ореховой начинкой на Рождество в Англии, кулич на православную Пасху, банановый торт на Новый год по лунному календарю во Вьетнаме. Неважно, какой праздник и где в мире он отмечается: почти всегда к нему готовится какое-нибудь особенное блюдо и множество других угощений.

Однако, как отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в отходы идет не только пища, которую не съели, туда же попадают и потраченные на нее ресурсы, в том числе деньги и труд, которые вкладывались в производство, в сбор урожая, переработку, транспортировку продуктов и в приготовление еды. Не говоря уже о загрязнении и парниковых газах, которые образуются в ходе всей этой цепочки производства продуктов, которые в конечном итоге попадают на свалки.

По оценкам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), от 8 до 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов связаны с отходами продуктов питания. В ФАО призывают в эти праздничные дни бережнее относиться к еде. В этой связи на сайте ФАО представили девять полезных советов как сократить пищевые отходы.

Будьте реалистами – составляя список покупок, продумайте заранее, сколько и каких продуктов купить. Не готовьте угощение на пятьдесят человек, если к вам в гости собираются прийти только пять. Также постарайтесь узнать, какие именно продукты предпочитают ваши гости.

Правильно храните продукты – закупив их, обеспечьте надлежащее хранение. Например, скоропортящиеся продукты – такие как молочные, фрукты и овощи – следует поместить в соответствующие отделения холодильника. Мясо и рыбу, если вы не собираетесь использовать их сразу, лучше хранить в морозильной камере. Сухие продукты следует хранить в герметичных емкостях, разложив их вместе с консервированными продуктами в надлежащем порядке в шкафах.

Старайтесь сначала использовать те продукты, срок годности которых приближается к концу.

Позвольте вашим гостям самим накладывать себе еду. Конечно, приятно ухаживать за гостями, но хозяин не всегда может точно оценить, сколько захочет съесть его гость, и зачастую накладывает на тарелку слишком много. Заморозьте то, что оказалось невостребованным за столом, или предложите взять с собой гостям. Следует иметь в виду, что еду не следует оставлять при комнатной температуре дольше, чем на два часа.

Несъеденное за праздничным столом вполне может стать завтрашним обедом или ужином – в интернете можно найти массу изобретательных рецептов насчет того, как использовать остатки пищи. На самом деле, некоторые блюда, например рагу, гуляш, салаты фаттуш и панцанелла как раз и были придуманы для того, чтобы не выбрасывать фрукты, овощи или хлеб. Не забудьте убрать оставшуюся еду в холодильник или морозильник и употребить ее по возможности скорее.

Доешьте оставшееся, прежде чем готовить что-то новое – довольно часто для каждого следующего приема пищи мы порываемся приготовить что-то другое, но прежде, чем готовить новое блюдо, убедитесь, что у вас не осталось ничего из уже приготовленного и еще годящегося в пищу, что надо съесть в первую очередь.

Отдайте другим то, что не использовали сами – если вы купили лишние консервы, сухофрукты или другие продукты, которые можно отдать нуждающимся, то многие местные благотворительные организации с радостью возьмут их у вас. Попробуйте найти в интернете недалеко от себя организации, принимающие такие пожертвования.

Приготовьте из пищевых отходов компост – любые остатки пищи или продукты, которые нельзя пожертвовать или использовать, вместо того, чтобы выбросить в мусорное ведро, можно переработать в компост. Это позволит, с одной стороны, обогатить почву переработанными питательными веществами, а с другой - снизить нагрузку на свалки.

Во время праздников помните, что иметь в достатке еду – это привилегия. Наслаждайтесь едой, но не переедайте и не превращайте ее в отходы!