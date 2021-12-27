Задержана контрабанда на 1,5 миллиона сомов на границе с Таджикистаном

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в период с 24 по 26 декабря 2021 года в Лейлекском районе Баткенской области было пресечено несколько фактов провоза грузов через границу контрабандным путем.

26 декабря военнослужащие ВВ МВД совместно с пограничниками в рамках противодействия контрабандной деятельности несли службу в местности Ак-Сарай Лейлекского района Баткенской области, задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызстана У.А., 1995 г.р.

Военнослужащим внутренних войск пришлось применить оружие – три раза выстрелить в воздух, чтобы остановить транспортное средство.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – 20 рулонов материала для пошива. У водителя отсутствовали необходимые документы на груз.

По предварительным данным, груз был предназначен для дальнейшей переправки на территорию Таджикистана.

Ранее, 24 декабря, в местности Ак-Сарай на участке автодороги Катта-Туз – Арка Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали три автомашины Mercedes-Benz Sprinter под управлением граждан Кыргызстана.

В ходе досмотра автомобилей пограничники обнаружили 230 рулонов материала для пошива и 4 тюка с одеждой без соответствующих документов.

Со слов водителей, груз был предназначен для дальнейшего провоза на территорию Таджикистана.

По предварительным данным, общая стоимость задержанных грузов составила более 1 миллиона 500 тысяч сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.