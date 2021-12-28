Канат Аманкулов пояснил, почему Юлия Андреева не участвовала в Олимпиаде

В минувшую субботу в Бишкеке прошла отчетно-выборная конференция Федерации легкой атлетики Кыргызстана. Ее руководителем на новый 4-летний срок избран действующий президент Канат Аманкулов.

За предыдущие четыре года, по его словам, была проведена большая работа по развитию этого вида спорта. Наши бегуны и прыгуны завоевали на международных соревнованиях 69 золотых, 76 серебряных и 97 бронзовых медалей. Члены сборной Кыргызстана становились победители и призерами чемпионатов Азии, Азиатских Игр, турниров серии "А". Пять легкоатлетов получили звания мастер спорта международного класса, семь стали мастерами спорта Кыргызской Республики.

Как отметил далее в своем отчете Канат Аманкулов, в стране на профессиональном уровне легкой атлетикой занимаются 2100 человек, активизировали свою работу по подготовке талантливых спортсменов многие региональные школы. Ежегодно в стране проводятся более 40 крупных соревнований по легкой атлетике.

Международная федерация легкой атлетики сертифицировала Иссык-Кульский марафон. Это значит, что спортсмены, выполнившие в забеге по побережью Жемчужного озера необходимый норматив, будут получать путевки на Олимпийские Игры. Становятся известными во всем мире Бишкекский полумарафон, марафон "Защитим снежного барса", горные кроссы. В ближайшее время будут закуплены чипы для участников забегов, которые позволят безошибочно определять результаты спортсменов на различных, в том числе и самых массовых турнирах.

Увеличились стипендии ведущим легкоатлетам страны. Если раньше спортсмен, претендующий на участие в Олимпийских играх. получал 500 долларов, то сейчас 1500, выросли также стипендии, выплачиваемые Госагенством по физической культуре и спорту. За минувшие четыре года из разных источников ведущим легкоатлетам страны было выплачено 140 миллионов сомов. Так что нашим лучшим бегунам и прыгунам были предоставлены все условия для плодотворных тренировок.

Однако, по признанию Каната Аманкулова, сделано далеко не все. Так, во многих ДЮСШ ощущается недостаток тренеров, выпускники Кыргызской Госудаственной Академии физической культуры и спорта не горят желанием из-за низкой зарплаты становиться наставниками молодежи, нуждаются в реконструкции беговые дорожки на стадионе имени Долена Омурзакова (б.стадион "Спартак") и той же Академии физкультуры.

По этому поводу Канат Аманкулов привел любопытный факт: Федерация легкой атлетики Азии еще в 2007 году выделила часть необходимой для реконструкции в Физкультурной Академии беговой дорожки. Свою долю должна были внести и руководители спортивных структур республики, но они этого не сделали, в результате деньги зарубежным кураторам пришлось возвращать обратно. Сейчас Канат Аманкулов со-товарищи пытаются реанимировать "убежавший" от нас проект, но поймут ли наши спортивные деятели, что легкоатлетам страны практически уже негде соревноваться - большой вопрос.

Коснулся президент Федерации и довольно необычной, во всяком случае, не афишируемой проблемы. Так, по его словам, он несколько раз замечал факты зазнайства, неуважения к старшим со стороны некоторых наших легкоатлетов. Тренеры. убежден, Канат Аманкулов должны заниматься не только профессиональной подготовкой своих подопечных, но и быть для воспитателями, примером во всем.

Как говорится, пользуясь случаем, Аманкулов рассказал, наконец, общественности о том. почему наша самая опытная марафонка Юлия Андреева не приняла участие в Олимпиаде в Токио. "Она прошла допинг-контроль в России, где живет уже несколько лет, но в Бишкеке отказалась от повторной сдачи анализов. Наверно, всем понятно - почему. Я был вынужден исключить Андрееву из состава сборной, -заявил Канат Аманкулов, - призываю всех тренеров строго следить за применением спортсменами медпрепаратов. Допинговые скандалы портят репутацию не только нашего спорта, но и всей страны".

В этом году один крупных зарубежных производителей спортивной одежды предоставит легкоатлетам Кыргызстана необходимую аммуницию и инвентарь.

Звершая свое выступление, Канат Аманкулов призвал тренеров усилить работу по воспитанию талантливых спортсменов. "На Олимпимде в Париже, - подчеркнул он, - мы должны выступить еще лучше".

Никто из специалистов легкой атлетики республики не отважился выставить свои кандидатуру на пост президента Федерации по этому виду спорта. За переизбрание Аманкулова проголосовали практически все участники конференции.