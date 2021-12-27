Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел выездное совещание на береговой насосной станции ТЭЦ города Бишкека, где 25 декабря текущего года произошел порыв водопровода.

В ходе выездного совещания было отмечено, что благодаря оперативной реакции сотрудников ТЭЦ аварийная ситуация на объекте была локализована.

"Подача тепловой энергии для жителей столицы не прекращалась. Работа насосной станции была оперативно восстановлена ", - отметил министр энергетики Доскул Бекмырзаев.

Председатель кабмина подчеркнул, что для недопущения подобных случаев необходимо увеличить количество дежурных сотрудников, особенно в вечернее время.

"На этот раз усилиями сотрудников предприятия удалось быстро стабилизировать ситуацию. Оборудование устарело, пришло время его обновить", - сказал Акылбек Жапаров и поручил к апрелю 2022 года подготовить список оборудования, нуждающегося в замене и обновлении.