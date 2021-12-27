Служба исполнения наказаний подвела итоги деятельности за 2021 год

Служба исполнения наказаний на коллегии подвела итоги оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

В работе коллегии приняли участие первый заместитель секретаря Совета безопасности Замирбек Надырбеков, заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, председатель СИН Аскат Эгембердиев, руководители и личный состав СИН.

Как озвучено на коллегии, за отчетный период 2021 года в учреждениях СИН изъято различных наркотических средств – 126 килограмм 660 грамм 862 миллиграмм. В рамках соответствующих профилактических мероприятий 10 осужденных отреклись от идей религиозно-экстремистского и террористического толка.

В результате проведенных ОРМ "Качкын" установлено и задержано во взаимодействии со СКМ МВД – 89 разыскиваемых осужденных, из них установлено – 44 разыскиваемых осужденных, фактически задержаны сотрудниками оперативно-мобильных групп СИН – 45 разыскиваемых осужденных.

По итогам служебной деятельности за 2021 год выбраны лучшие сотрудники по службам в номинации: "Лучший оперативный сотрудник", "Лучший сотрудник режима и надзора", "Лучший сотрудник воспитательной службы", "Лучший сотрудник специального отдела", "Лучший сотрудник дежурной части", "Лучший сотрудник по кадрам", "Лучший сотрудник финансово-хозяйственной службы", "Лучший сотрудник медицинской службы", "Лучший сотрудник следственного изолятора", "Лучший сотрудник колоний поселений".

В учреждениях СИН осужденные набраны в ПУ на 2021 - 2022 учебные годы в количестве – 1 051, в 6 профессиональных училищах по 22 специальностям, востребованных на рынке труда.

В системе УИС действует общеобразовательная школа при учреждении №14.

Социальная помощь при освобождении оказана 5 осужденным. Социальная работа за 2021 год, согласно показателям отчетности социальных работников учреждений в сравнении с предыдущими годами велась удовлетворительно. Отмечается рост по полученным ПИН кодам, по отправке запросов в целях поиска утерянных документов и их приобщения в личные дела осужденных, а также в восстановлении и укреплении родственных связей осужденных.

Согласно Плана по развитию производства и сельскохозяйственной направленности учреждений СИН и ГП "Келечек" на 2021 открыты 5 новых производственных участков:

в ГП "Келечек" открыт цех по выпуску брусчатки; в учреждении № 2 – участок по изготовлению лотков для куриных яиц; на территории учреждения № 3 ГП "Келечек" открыт цех по убою кур; в учреждении № 27 – участок по изготовлению сувенирных изделий и натуральной кожи, и войлока; в учреждении № 42 открыт цех по выпуску хозяйственного мыла.

Важнейшим аспектом деятельности ГСИН на 2022 год является реализация: