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Нидерланды ввели локдаун до 14 января из-за штамма "омикрон"

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- Анастасия Карелина
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Правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении правительства.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на страну обрушивается пятая волна коронавируса из-за нового штамма "омикрон". Ограничения предусматривают закрытие баров, ресторанов, магазинов и спортзалов до 14 января. В этот список также входят кинотеатры, театры и торговые центры.

Кроме того, гражданам Нидерландов разрешено одновременно принимать у себя не более двух посетителей, а на открытом воздухе смогут встретиться максимум четыре человека.

В качестве исключения в рождественские праздники разрешено пригласить к себе до четырех гостей.

"Меры для предотвращения распространения коронавируса продлятся до 14 января", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/411570
Теги:
Нидерланды, коронавирус, омикрон
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