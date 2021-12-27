Нидерланды ввели локдаун до 14 января из-за штамма "омикрон"

Правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении правительства.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на страну обрушивается пятая волна коронавируса из-за нового штамма "омикрон". Ограничения предусматривают закрытие баров, ресторанов, магазинов и спортзалов до 14 января. В этот список также входят кинотеатры, театры и торговые центры.

Кроме того, гражданам Нидерландов разрешено одновременно принимать у себя не более двух посетителей, а на открытом воздухе смогут встретиться максимум четыре человека.

В качестве исключения в рождественские праздники разрешено пригласить к себе до четырех гостей.

"Меры для предотвращения распространения коронавируса продлятся до 14 января", - говорится в заявлении.