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В Чуйской области задержан подозреваемый в особо крупном мошенничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 22 декабря 2021 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился

37-летний Б.Э. житель Чуйской области, он просил принять меры в отношении О.Б., который 11 апреля 2021 года, войдя в доверие, обманным путем, под предлогом реализации бизнес-проекта, по разведению скотоводства в сарае расположенного в одном из сел Московского района Чуйской области, взял у него 38 голов крупного рогатого скота. Сумма причиненного ущерба составила более 3 миллионов 900 тысяч сомов. Не выполнив свои обязательства мужчина скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного ст. 209 (Мошенничество) УК. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по вышеуказанному факту, сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были выявлены еще 2 аналогичных факта, где также заявителя просят принять меры в отношении гражданина О.Б., где он таким же способом забрал у них скот на общую сумму 5 миллионов 480 тысяч сомов и скрылся.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района, по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений был задержан 44-летний О.Б. житель Чуйской области. по предварительным данным ранее судимый. В отношении О.Б. Аламудунским районным судом была применена мера пресечения в виде ареста, сроком на 1 месяц с содержанием в СИЗО № 1 Бишкека. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/411572
Теги:
Аламудунский район, мошенничество, Чуйская область, ГУВД
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