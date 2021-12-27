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Мэром столицы решен вопрос с транспортом в жилмассиве "Тынчтык"

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- Айжан Мамбеталиева
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Результаты встреч мэра столицы с горожанами

На прошлой неделе мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с жителями жилого массива "Тынчтык", где были озвучены вопросы касательно общественного транспорта, а именно увеличения количества подвижного состава автобусного маршрута №9 и изменения схемы движения маршрута №211.

На месте глава муниципалитета поручил управлению городского транспорта рассмотреть вопрос о маршрутах, которые обслуживают данный жилой массив.

Управлением городского транспорта принято решение автобусный маршрут №9, который ранее обслуживало Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие передать ОсОО "Эко пассажирские перевозки", в связи с нехваткой муниципальных автобусов.

Маршрут будет следовать сообщением: "микрорайон Асанбай - жилмассив Тынчтык", с плановым выходом 15 единиц подвижного состава.

Также, частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута №211 сообщением: "жилмассив Тынчтык – МТФ", а именно по улице Деповской до Фрунзе. Далее маршрут следует по той же схеме движения, с плановым выходом 22 единицы подвижного состава.


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URL: https://www.vb.kg/411576
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, мэр, жилмассив
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