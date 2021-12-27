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В селе Гульча установили 10-метровый государственный флагшток

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- Назгуль Абдыразакова
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У въезда в село Гульча Ошской области установлен государственный флагшток. Об этом сообщили в областном представительстве.

Флагшток имеет длину 33 метра, сам флаг - длиной 10 метров и шириной 5 метров. Флаг Кыргызстана торжественно подняли военнослужащие войсковой части №92843 село Гульча Алайского района.

"На церемонии присутствовали Зиядин Жамалдинов, некоторые депутаты Жогорку Кенеша, местные жители, официальные лица и бизнесмены.Ранее полномочный представитель Ошской области Зиядин Жамалдинов поручил установить флагштоки на въездах в 7 районов области", - говорится в сообщении представительства.


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URL: https://www.vb.kg/411581
Теги:
Алайский район, Ошская область, флаг, Кыргызстан
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