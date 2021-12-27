В селе Гульча установили 10-метровый государственный флагшток

У въезда в село Гульча Ошской области установлен государственный флагшток. Об этом сообщили в областном представительстве.

Флагшток имеет длину 33 метра, сам флаг - длиной 10 метров и шириной 5 метров. Флаг Кыргызстана торжественно подняли военнослужащие войсковой части №92843 село Гульча Алайского района.

"На церемонии присутствовали Зиядин Жамалдинов, некоторые депутаты Жогорку Кенеша, местные жители, официальные лица и бизнесмены.Ранее полномочный представитель Ошской области Зиядин Жамалдинов поручил установить флагштоки на въездах в 7 районов области", - говорится в сообщении представительства.