Таэквондисты Кыргызстана стремятся в Париж

В столичном спортивно–развлекательном комплексе Sun City прошел чемпионат Кыргызстана по таэквондо (WT). Борьбу за медали вели более 200 мастеров даяна из 30 клубов страны. Выступления наших единоборцев по достоинству оценил специально приехавший в Бишкек главный тренер сборной Санкт–Петербурга по этому виду спорту Илья Пак.

Без всякого преувеличения, можно сказать, что таэквондо (WT) в Кыргызстане - один из самых популярных видов восточных единоборств. На даяны выходят в разных регионах республики, по самым скромным подсчетам, более десяти тысяч юношей и девушек. Наши спортсмены успешно выступают на престижных международных соревнованиях, нередко привозят домой награды высшей пробы, однако им еще не всегда удается из–за огромной конкуренции завоевывать лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Завершившийся чемпионат страны стал первым экзаменом для наших таэквондистов перед предстоящими предолимпийскими баталиями.

В турнире кадетов первые места в различных весовых категориях завоевали Нуржигит Бактияров, Владимир Ли, Богдан Пягай, Мухамад Тактоноев,Тимучин Акбаралиев, Сыймык Узеев, Никита Гускин и Арнал Абдрахманов. У девочек в этой возрастной категории золотые медали завоевали Аделина Кубанычбекова, Амира Джаныбекова, Нуриза Чоюбекова, Элина Насырова, Самира Бейшеналиева Анастасия Погожих.

Каждый поединок взрослых спортсменов был на редкость упорным, а исход финальных схваток - непредсказуемым до последнего мгновения. Только за пару секунд до финального свистка определился победитель в весовой категории до 54 килограммов. На высшую ступень пьдестала почета здесь поднялся Темирлан Эсенбеков из столичной СДЮШОР имени Раатбека Санатбаева. Настоящий фурор произвел представитель иссык–кульской школы таэквондо (WT) (58). В весовой категории до 58 килограммов чемпионом страны стал техничный и уверенный в себе Омурбек Арзаматов из дружины "Дрим". В весовой категории до 63 килограммов золотую медаль завоевал Элдар Курманалиев. Отлично выступили также Эрлан Курманалиев (+63), Эрген Ташанов (74).

Специалисты таэквондо (WT) Кыргызстана отметили возросшее мастерство члена сборной страны, участника многих международных турниров Акбара Айтахунова (80). Этот единоборец еще раз доказал, что он находится в отличной спортивной форме и может бороться за олимпийские лицензии.

Зрелищными были и поединки женщин. В результате упорных боев первые места завоевали Камила Мамедтахтиева (49), Гульжан Жаналиева (53), Бегимай Бекмурзаева (до 57) и Розанна Исангулова (+ 57).

В состязаниях по пхумсе (формальные комплексы) отличились Дайкайым Айбекова, Калима Тазабекова, Ильхам Хамраев, Айжан Жекшенбекова, Ажар Махметова и Кубаныч Кулбаев.

Генеральный секретарь Ассоциации таэквондо (WT) Кыргызстана Исламбек Осмонов, комментируя итоги прошедшего чемпионата, отметил:

- В турнире участвовало очень много талантливой молодежи, и этот факт нас вдохновляет больше всего. Значит, через несколько лет наши сборные смогут более уверенно выступать в чемпионатах Азии и мира. Стала заметной еще одна приятная для нас тенденция: растущее количество девушек в секциях.

Илья Пак отметил высокие волевые качества наших единоборцев, но в то же время сказал, что у многих таэквондистов есть изъяны в технической подготовке.

- Но это решаемая проблема, - подчеркнул российский тренер. - Я проведу курсы с кыргызстанскими тренерами, надеюсь, они возьмут на вооружение мои опыт и знания. Планирую приехать с этой же целью в январе, а летом привезу сборную Санкт–Петербурга для прохождения совместных тренировок с кыргызстанскими таэквондистами. Вашим ребятам, я заметил, сильно не хватает опыта поединков с сильными соперниками.