В Москве проведут экскурсии по квартире из фильма "Ирония судьбы"

Жители и гости Москвы смогут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова, заявили в пресс-службе "Мосфильма".

Экскурсии будут проводиться до конца января 2022 года. Специалисты "Мосфильм - Декорстроя" восстановили декорации из новогодней комедии, вышедшей на экраны в 1975 году, по оригинальным чертежам. В квартире использованы реквизиты из картины: советские мебель, бытовая техника, посуда. Посетителям представят костюмы главных героев - пальто Ипполита, платье Нади.

Источник: moslenta.ru