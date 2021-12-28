Таджикистан и Афганистан договорились о поставках электричества на 2022 год

Электроэнергетические компании Таджикистана и Афганистана заключили контракт на поставки таджикской электроэнергии в соседнюю страну на 2022 год.

Документ подписан по итогам переговоров Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) и "Барки точик", говорится в коротком сообщении на сайте афганской компании.

Отмечается, что подпись под документом поставили глава DABS Хафиз Мухаммад Амин и гендиректор "Барки точик" Мирзо Исмоилзода.

В сообщении не указывается время и место подписания документа, а также объемы и стоимость таджикского электричества для афганских потребителей. Но фото с момента подписания прилагается.

Отметим, что энергетические компании двух стран в конце каждого года заключают такие договоренности на следующий год.

Согласно действующему контракту, Таджикистан должен был до конца этого года поставить в Афганистан 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Афганистан платит за каждый киловатт 3 цента по линии электропередачи 110 кВ и 4,5 цента - по ЛЭП 220 кВ.

По официальным статистическим данным, Таджикистан за 11 месяцев текущего года экспортировал электроэнергию на сумму около $94 млн, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Кроме Афганистана, таджикская электроэнергия поставляется также в Узбекистан.

Выработка электроэнергии в Таджикистане за 11 месяцев этого года составила 18,7 млрд киловатт-часов, что на 5,7% больше, чем в этом же периоде 2020 года.

Источник: asiaplustj.info