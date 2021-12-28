ГНС тестирует навигационные пломбы при автоперевозках товаров по стране

Государственная налоговая служба совместно с национальным оператором запускает пилотный проект по тестированию использования навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров по территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Навигационные пломбы применяются в целях отслеживания перевозок товаров грузовыми автотранспортными средствами при импорте из государств-членов ЕАЭС по территории Кыргызской Республики, подтверждения законности оборота товаров, обеспечения контроля доставки товаров в пункт назначения и подготовки участников внешнеэкономической деятельности к введению применения навигационных пломб в ЕАЭС.

При ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС навигационная пломба будет навешиваться на запорные приспособления дверей и системы закрывания грузовых помещений (отсеков) транспортного средства (контейнера).

В пилотном проекте участвуют шесть компаний, осуществляющих ввоз алкогольной и табачной продукции на территорию КР. Это ОсОО "FORESTER", "Сибирь Трейд", "Глобал Риверс", "Крона Трейд", "Тобако Маркет", "Росс Табак".

Для участников пилотного проекта навигационные пломбы на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств устанавливаются на добровольной и безвозмездной основе. Пилотный проект продлится до 15 января 2022 года.