Житель Кара-Балты заболел раком и требует компенсации от Аффинажного завода

В редакцию vb.kg обратился эколог из Кара-Балты Бакыт Казаков, который отстаивает права местного жителя Манаса Балбаева. Последний, по его словам, более 20 лет проработал на Аффинажном заводе в Кара-Балте.

"В результате работы на этом заводе Манас Балбаев заработал себе рак и теперь он добивается компенсации за многолетний труд на вредном производстве, но ему говорят, что предприятие здесь не причем. Хотя это не первый случай, когда люди на этом заводе болеют раком. Хотелось бы, чтобы власти обратили внимание на эту ситуацию", - отметил эколог.

Сам Манас Балбаев в интервью рассказал, через какие перипетии ему приходится проходить, чтобы, как он считает, добиться справедливости.