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"Арсенал" выявил 142 нарушения условий хранения огнестрельного оружия

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- Анастасия Карелина
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В преддверии новогодних праздников подразделения МВД проводят широкомасштабные профилактические мероприятия "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В соответствии с приказом МВД Кыргызстана в целях обеспечения общественной безопасности и недопущения нарушений правопорядка, недопущения совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, осуществления полноценного контроля за оборотом оружия и боеприпасов, в период с 24 по 30 декабря на территории всей республики проводятся оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под кодовым названием "Арсенал".

Основная цель мероприятия – профилактика правонарушений, укрепление законности и правопорядка, пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Кроме того, широкомасштабные профилактические работы организованы с целью выявления, изъятия утерянного и похищенного, незаконно хранящегося у граждан огнестрельного оружия и боеприпасов, недопущения применения и использования огнестрельного оружия в общественных местах и местах массового скопления людей.

Сотрудники милиции осуществили целый ряд проверок соблюдения гражданами и организациями правил хранения огнестрельного оружия. В рамках профилактических мер проверены 3178 охотников-любителей, 371 владелец газово-травматического оружия.

В итоге выявлено 142 нарушения условий хранения огнестрельного оружия. Изъята на временное хранение 131 единица огнестрельного оружия, 125 штук боеприпасов различного калибра. Добровольно граждане сдали три единицы огнестрельного оружия.


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URL: https://www.vb.kg/411617
Теги:
МВД, оружие, рейд
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