Неизвестный ворвался в дом милиционера и нанес ему тяжелые ранения

Вчера в один из домов в селе Романовка Сокулукского района вломился неизвестный и нанес ножевые ранения владельцу дома. Пострадавшим оказался работник службы охраны милиции Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение о происшествии поступило в ОВД Сокулукского района 27 декабря. По предварительным данным, неизвестный вошел в дом и стал наносить удары ножом по лицу и по животу спящему владельцу дома. Проснувшись, тот пытался оказать сопротивление. Подоспевшие родные задержали злоумышленника.

Пострадавшим оказался работник службы охраны милиции Ленинского района Бишкека старший сержант Н.Т. В тяжелом состоянии его доставили в территориальную больницу района.

Злоумышленником оказался 50-летний С.П.

Остальные обстоятельства дела выясняются.