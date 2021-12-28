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Жанар Акаев станет депутатом вместо Токтобубу Оргалча

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Верховный суд оставил в силе решение административного суда Бишкека по заявлению партии "Альянс". Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Напомним, ранее административный суд Бишкека удовлетворил заявление партии "Альянс" к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, согласно которому постановление ЦИК от 15 декабря "Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Жогорку Кенеша КР по единому избирательному округу" отменено и признано незаконным.

В частности, речь идет о выделении трех депутатских мандатов для кандидатов женского пола от партии "Альянс", а также решение о признании избранным депутатом от этой партии Токтобубу Оргалча.


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URL: https://www.vb.kg/411623
Теги:
Верховный суд, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Депутат
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