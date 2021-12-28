Премьер-лига Кыргызстана расширяется

На совещании, которое состоялось в конце прошлой недели, кыргызстанские клубы, выступающие в чемпионате страны, получили лицензии для участия в следующем розыгрыше. Скачав на "Андроид" 1Win, приложение одноимённой БК, можно со смартфона отслеживать результаты матчей КПФЛ и других лиг.

Обладателями соответствующих документов стали восемь команд, игравших в КПФЛ в завершившемся сезоне, и два коллектива, которые ранее не принимали участия в чемпионате. Это "Нур-Баткен" и "Талант". Раньше они участвовали во втором дивизионе, Национальной лиге.

"Нур-Баткен", домашним стадионом которого является "Центральный" в Баткене, позиционирует себя народным футбольным клубом. "Талант" был основан совсем недавно, в 2020 году. Домашняя арена коллектива располагается в селе Беш-Кунгей Аламудунского района.

По предварительным данным, следующий футбольный сезон в начнётся в марте 2022 года. Действующим чемпионом КПФЛ является ФК "Дордой" из Бишкека. Для столичного клуба этот титул стал уже 11-м. Ранее клубу два года подряд удавалось защитить чемпионство, завоёванное в 2018-м.