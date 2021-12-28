Новый Налоговый кодекс КР: Выбор нужно делать уже сейчас (видео)

В Кыргызстане с 1 января 2022 года начнет действовать новый Налоговый кодекс. В Палате налоговых консультантов проходят семинары для бухгалтеров по новому Налоговому кодексу.

Один из тренингов в аудитории Палаты налоговых консультантов провела директор бухгалтерского агентства "Баланс Сервис", сертифицированный налоговый консультант Валентина Сорина, которая рассказала об изменениях в налоговом законодательстве.

Она объяснила бухгалтерам, что малому и среднему бизнесу необходимо срочно принять решение о выборе вида налогового субъекта - на это остаётся очень мало времени.

"Самое печальное, что большинство бухгалтеров и предпринимателей вообще не подозревают, что нас ждет. Выбор нужно делать уже сейчас, до того как наступит новый год. Моя цель - дать как можно больше информации, что люди знали, что их ждет.

У налоговой службы появляются очень широкие полномочия. Кроме того, их снимают с бюджета, то есть они не будут содержаться за счет государства, а будут содержаться исходя из расчета три процента от собранных налогов за прошлый период. Учитывая все, это сами понимаете, какое будет давление на предпринимателей. Мне кажется, это будет сложный период для нас", - сообщила vb.kg директор бухгалтерского агентства "Баланс Сервис", сертифицированный налоговый консультант Валентина Сорина