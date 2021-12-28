Пресечена попытка вывоза из КР в Таджикистан конфет и растительного масла

Кыргызские пограничники задержали контрабандный груз конфет и растительного масла на сумму более полутора миллионов сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

Пограничники Лейлекского погранотряда пресекли незаконный провоз грузов через границу. На въезде в село Борбордук Лейлекского района Баткенской области наряд задержал четыре автомашины Mercedes-Benz Sprinter. Управляли транспортными средствами граждане Кыргызской Республики Э.К. 1998 года рождения, А.О. 1985 года рождения, У.А. 1985 года рождения и Ж.Э. 1985 года рождения.

Водители пытались нелегально провезти в Таджикистан более 3200 килограммов конфет и 3300 килограммов растительного масла без соответствующих документов.

По предварительным данным, общая стоимость задержанных грузов составляет более 1 537 000 сомов.

После оформления протоколов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.