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График работы ЦОН и отделов ЗАГС и паспортизации в праздничные дни

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- Анастасия Карелина
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Министерство цифрового развития Кыргызской Республики информирует о графике работы ЦОН и отделов записей актов гражданского состояния паспортизации регистрации населения в праздничные дни.

Согласно утвержденному кабмином производственному календарю на 2022 год дни с 1 по 9 января объявлены нерабочими. Таким образом, ЦОН и ОЗАГСПРН по всей стране в 2022 году начнут работу с 10 января.

МЦР просит граждан заранее позаботиться о вопросах оформления и получения уже изготовленных документов с учетом предстоящих выходных дней.

29 и 30 декабря граждан будут принимать с 9 до 18 часов.

31 декабря график работы всех ЦОН и ОЗАГСПРН сокращается на 1 час. Кыргызстанцы смогут решать здесь свои вопросы с 9 до 17 часов.

C 1 по 9 января – выходные дни.


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URL: https://www.vb.kg/411636
Теги:
загс, ЦОН, паспорт
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