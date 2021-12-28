Союзбек Надырбеков назначен заместителем главы Минкульта

Союзбек Надырбеков стал заместителем главы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Об этом сообщает МКИСиМП.

В соответствии с распоряжением председателя кабинета министров Кыргызской Республики Надырбеков Союзбек Надырбекович назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Ранее Союзбек Надырбеков занимал должность заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.