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Союзбек Надырбеков назначен заместителем главы Минкульта

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- Анастасия Карелина
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Союзбек Надырбеков стал заместителем главы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Об этом сообщает МКИСиМП.

В соответствии с распоряжением председателя кабинета министров Кыргызской Республики Надырбеков Союзбек Надырбекович назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Ранее Союзбек Надырбеков занимал должность заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.


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URL: https://www.vb.kg/411638
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, Министерство культуры и туризма
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