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Милиционеры полка "Шумкар" МВД вручили подарки воспитанникам детского дома

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- Анастасия Карелина
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Милиционеры полка специального назначения "Шумкар" МВД посетили Беловодское детское психоневрологическое социальное стационарное учреждение и поздравили его воспитанников с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ПСН МВД.

Гости приехали с праздничной концертной программой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Приехали милиционеры не с пустыми руками. Привезли подарки: сладости, подгузники, мыломоющие средства. Вкусные презенты детям вручил Дед Мороз.

Заместитель командира полка, начальник-штаба, полковник милиции Н.Камчиев поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, а работникам и педагогам пожелал успехов в нелегкой, но важной работе.

А еще сотрудники полка "Шумкар" навестили членов семей своих погибших коллег - сотрудников, отдавших жизни при выполнении служебных обязанностей. Их дети также получили новогодние подарки.


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URL: https://www.vb.kg/411639
Теги:
дети, Новый год, ПСН "Шумкар", МВД
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