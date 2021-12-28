Милиционеры полка "Шумкар" МВД вручили подарки воспитанникам детского дома

Милиционеры полка специального назначения "Шумкар" МВД посетили Беловодское детское психоневрологическое социальное стационарное учреждение и поздравили его воспитанников с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ПСН МВД.

Гости приехали с праздничной концертной программой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Приехали милиционеры не с пустыми руками. Привезли подарки: сладости, подгузники, мыломоющие средства. Вкусные презенты детям вручил Дед Мороз.

Заместитель командира полка, начальник-штаба, полковник милиции Н.Камчиев поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, а работникам и педагогам пожелал успехов в нелегкой, но важной работе.

А еще сотрудники полка "Шумкар" навестили членов семей своих погибших коллег - сотрудников, отдавших жизни при выполнении служебных обязанностей. Их дети также получили новогодние подарки.