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Нелегальных трудовых мигрантов будут выдворять из России

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- Алина Мамаева
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Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть не только оштрафованы, но и выдворены из России, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт МВД РФ.

Отмечается, что введенные президентом РФ временные меры для трудовых мигрантов заканчиваются 31 декабря 2021 года. По данным ведомства, с марта 2020 года свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона - урегулировали законность пребывания в России.

В то же время МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранцам без документов на работу безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранцами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы МВД.

"В ведомстве обращают внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", - подчеркивается в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/411642
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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