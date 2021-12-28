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100 дизайн-команд презентовали решения по улучшению образования

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- Айжан Мамбеталиева
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Более 100 дизайн-команд из 100 дошкольных и школьных образовательных организаций Кыргызстана презентовали свои решения по улучшению образовательных достижений учащихся

С 8 по 24 декабря 2021 года в рамках проекта "Школы 2030" в городах Ош, Нарын и Бишкек прошли региональные питч-сессии, во время которых дизайн-команды 100 пилотных дошкольных и школьных образовательных организаций презентовали свои образовательные решения по улучшению знаний и формированию необходимых навыков у детей и молодых людей для их успешного участия в жизни общества. Помимо 340 педагогов из пилотных дошкольных и школьных образовательных организаций, в данных мероприятиях приняли участие представители Министерства образования и науки КР, Национального центра оценки качества образования и информационных технологий, городских и районных отделов образования, а также национальные эксперты в области образования.

"Использование методологии человеко-ориентированного проектирования дает возможность дошкольным и общеобразовательным организациям самим находить пути решения существующих проблем, а гибкое финансирование со стороны проекта –реализовывать эти решения и делиться лучшими практиками на страновом и глобальном уровнях. Исследовательская основа проекта поможет педагогам принимать информированные решения, основанные на доказательной базе", – рассказала региональный координатор образовательных программ ОФ MSDSP KG по южному региону Фарида Торобекова.

"Цель проекта – повысить качество образования и успеваемость каждого ребенка с учетом его нужд и интересов. Прошедшие питч-сессии – один из этапов для достижения этих целей. В ходе сессий учителя презентовали удивительно простые, но, в то же время, важные и креативные идеи о том, как школе или детскому саду быть интересной для учащихся для улучшения их образовательных достижений", – отметила Бактыгуль Шамшидинова, директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий МОН.

"Школы 2030" – это глобальный десятилетний исследовательский проект, который реализуется в десяти странах мира и работает с 1000 дошкольными и школьными образовательными организациями с 2020 по 2030 годы. Используя методологию человеко-ориентированного проектирования, проект способствует выявлению и распространению лучших практик и решений в формировании знаний, навыков, мировоззрения и ценностей у детей и молодых людей для успешного преодоления неопределенности современного мира и содействия в развитии общества. В Кыргызской Республике Проект реализуется в 100 дошкольных и общих образовательных учреждениях Ошской, Баткенской, Нарынской, Чуйской областей и города Бишкек в рамках сотрудничества в области образования между Министерством образования и науки и общественным фондом MSDSP KG, Фондом Ага Хана в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/411643
Теги:
дети, школа, проект, Фонд Ага Хана
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