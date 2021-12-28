Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

Ликвидирован наркоканал из Иссык-Кульской области в Чуйскую

36  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД КР в рамках досудебного производства ликвидирован очередной наркоканал по изготовлению, поставке и сбыту наркотических средств из Иссык-Кульской области в Чуйскую область, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкеке на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева остановлена автомашина марки "Тойота-Эстима" внутри которой, находился гр. Б.Ж.

По оперативной информации гр. Б.Ж. является участником наркогруппировки, в которой выполняет функции перевозки и сбыта наркотических средств.

В ходе обыска вышеуказанной автомашины, в салоне обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет внутри которого находилось темно зеленое вещество со специфическим запахом конопли квадратной формы и порошковой смеси.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством смола-каннабиса (гашиш) общим весом около 3 кг.

Задержанный водворен в СИЗО №1 города Бишкека, досудебное производство продолжается.

В настоящее время проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц причастных к данному наркопреступлению.

СБНОН МВД КР систематический ведутся соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411644
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  