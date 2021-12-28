Ликвидирован наркоканал из Иссык-Кульской области в Чуйскую

Сотрудниками СБНОН МВД КР в рамках досудебного производства ликвидирован очередной наркоканал по изготовлению, поставке и сбыту наркотических средств из Иссык-Кульской области в Чуйскую область, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкеке на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева остановлена автомашина марки "Тойота-Эстима" внутри которой, находился гр. Б.Ж.

По оперативной информации гр. Б.Ж. является участником наркогруппировки, в которой выполняет функции перевозки и сбыта наркотических средств.

В ходе обыска вышеуказанной автомашины, в салоне обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет внутри которого находилось темно зеленое вещество со специфическим запахом конопли квадратной формы и порошковой смеси.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством смола-каннабиса (гашиш) общим весом около 3 кг.

Задержанный водворен в СИЗО №1 города Бишкека, досудебное производство продолжается.

В настоящее время проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц причастных к данному наркопреступлению.

СБНОН МВД КР систематический ведутся соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республики.