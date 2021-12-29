Учебники всех государственных вузов Узбекистана будут полностью электронным

К концу 2022 года учебники всех государственных вузов Узбекистана будут полностью электронными. Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой самостоятельности государственных высших образовательных учреждений".

Министерству высшего и среднего специального образования поручено разработать и запустить единую платформу "Электронная библиотека".

Для отказа от бумажной формы подготовки отчетности в вузах и автоматизации их деятельности Узбекистан совместно со Всемирным банком разрабатывает информационную систему управления процессами высшего образования. Внедрять ее начнут с 2022 года.

На первом этапе – до 1 марта - будут введены четыре раздела системы:

➡️ "Управление учебным процессом", где в оцифрованном виде будут представлены отчеты посещаемости, успеваемости и рейтинговые книжки студента, групповые журналы, расписания занятий и экзаменов;

➡️ "Управление научным процессом", в котором содержится база данных о научных проектах, статьях, научно-методических изданиях преподавателей, научных соискателях, автоматизируются функции оценки научного потенциала преподавателей и кафедр;

➡️ "Управление административным процессом" - данные о структуре вуза, руководстве, профессорско-преподавательском составе и студентах, а также соответствующие отчеты;

➡️ "Управление финансово-хозяйственной деятельностью".

На втором этапе – до 1 мая 2022 года - вводится раздел "Надзор за качеством образования".

Источник: Фергана