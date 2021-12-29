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Владимир Путин: Создание ЕАЭС было оправданным

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге 28 декабря состоялась традиционная неформальная встреча руководителей государств СНГ. Участие в ней приняли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Открывая встречу в верхах, Владимир Путин поблагодарил своих коллег за то, что они приняли его приглашение и приехали в Петербург, "на встречу, которая стала уже фактически традиционной". "Мы до пандемии регулярно встречались в Питере перед Новым годом", - сказал российский лидер.

"Этот год, - продолжил он, - особенный для СНГ: в этом году состоялось 30-летие создания организации – совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости и сейчас делаю это с удовольствием в личном формате. Это необычный вариант встреч, чаще мы работаем в режиме онлайн, но есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться, я с вами полностью согласен и хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то, что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме".

Отметив, что " у нас за прошедшие годы и десятилетия многое и кардинально поменялось", Владимир Путин подчеркнул: "Само создание организации было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики".

"Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации – всё это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе".

Все это, по словам президента РФ, дает государствам ЕАЭС возможность проходить и тяжёлое время пандемии: "Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира. Я хочу сказать, что мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем".

Одной из главных тем, требующей более глубокого обсуждения, Владимир Путин назвал наша общую борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. И отметил, что "наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме": "Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и другими средствами преодоления этой болезни".


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URL: https://www.vb.kg/411653
Теги:
Владимир Путин, ЕАЭС
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