"День открытых дверей" для старшеклассников провела иссык-кульская милиция

Дни открытых дверей, когда в гости к сотрудникам органов внутренних дел приходят учащиеся образовательных учреждений, являются доброй многолетней традицией. Подобные встречи параллельно с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, носят также профориентационный характер, и нацелены на привлечение в милицейские ряды новых кадров. Так подрастающее поколение знакомится с работой стражей правопорядка, узнает о ее особенностях.

На этот раз, к милиционерам пришли в гости учащиеся выпускных 9–11 классов. Всего на данном мероприятии присутствовали более 100 учеников из 14 школ города Каракола.

В ходе проведения Дня открытых дверей перед подростками выступили заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев, руководители следственных, оперативных и наружных служб областной милиции. Они рассказали о преимуществах службы в органах внутренних дел, необходимых качествах и умениях стражей правопорядка, а также о требованиях для поступления в академию МВД Кыргызстана. Учащимся были предоставлены соответствующие буклеты и брошюры с правилами приема на учебу.

Были продемонстрированы несколько видов оружия, средства индивидуальной защиты и активной обороны, состоящие на вооружении в милиции, подробно рассказали о каждом предмете и ответили на все интересующие вопросы гостей. Также для ребят были продемонстрированы боевые приемы борьбы.

В завершение встречи старшеклассники обменялись своими впечатлениями о проведенном мероприятии. Некоторые ребята выразили уверенное желание связать свою будущую жизнь со службой в милиции.